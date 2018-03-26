Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Eray Ölçüm'ün ailesi, oğullarının ilişkisine karşı çıktığı, flörtün kısa sürede bittiği iddia edilmişti. Ancak çiftin aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre, Zehra Çilingiroğlu-Eray Ölçüm çifti, önceki akşam ortak arkadaşları ile Etiler'de bir mekanda eğlendi.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez birlikte görüntülenen çiftten Çilingiroğlu, kendisine “İlişkinizde ilk adımı kim attı?” diye soran muhabirleri “Evlenme teklifini ben yaptım” diye yanıtlayarak şaşırtmıştı.