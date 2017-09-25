Zehra Çilingiroğlu: Oyuncu olmayacağım

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gece Arnavutköy’deki bir mekândaydı.

HT Magazin'in haberine göre, yemek çıkışı görüntülenen Çilingiroğlu, muhabirlerin annesi gibi oyuncu olup olmayacağı yönündeki sorusunu “Hayır, oyuncu olmayacağım. Öyle bir düşüncem asla yok” şeklinde yanıtladı.

Zehra Çilingiroğlu