Zehra Çilingiroğlu: Tenis oynamayı bilmiyorum

Cadde’nin haberine göre, Maria Sharapova-Çağla Büyükakçay maçına gittiğini söyleyen Çilingiroğlu, “İnanılmaz güzel bir maç oldu. İzlemesi güzel ama tenis oynamayı bilmiyorum” dedi.

Zehra’nın tenis tutkunu annesi Hülya Avşar’dan pek etkilenmemesi şaşırttı.

Zehra Çilingiroğlu