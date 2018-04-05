Cadde'nin haberine göre, aracıyla rampa yukarı hareket halinde olan Zehra Çilingiroğlu, ters yönden gelen çöp kamyonu yüzünden zor anlar yaşadı. Ehliyetini iki yıl önce alan Çilingiroğlu, geri manevra yapmakta zorlanınca yardımına temizlik isçileri yetişti.

“Gel abla gel. Arkası serbest” diyerek Çilingiroğlu'na yardımcı olan işçiler, 5 dakikalık uğraş sonrası trafiği açabildi.