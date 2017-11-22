Zehra Çilingiroğlu: Ya öyleymiş!

Cadde’nin haberine göre, Zehra Çilingiroğlu, hakkında çıkan aşk haberlerine ilişkin, "10 yıllık arkadaşım, bu yaşta öyle şey olmaz" şeklinde konuştu.



Muhabirlerle sohbeti koyulaştıran 19 yaşındaki Zehra, "Sen doğduğun zaman neler çektik biliyor musun?" sorusuna, "Ya anlatılıyor bazen öyleymiş ama nasıl bilebirim ki, insaf" cevabını verdi.

Zehra Çilingiroğlu