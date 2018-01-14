Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) avukatlık yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Tayfun Aktaş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın, örgütle iltisakı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün ''kasası'' konumunda olduğu iddiasının bulunduğu belirtildi.
AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Tayfun Aktaş hakkında iddianame hazırlandı.
Gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede, sanık Tayfun Aktaş'ın, örgüt yöneticisi ve üyesi olduklarından bahisle haklarında soruşturma yürütülen kişilerle bağlantısı, çok sayıda ByLock kullanıcısı ile irtibatı olduğu, ailesinden bazılarının Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatının ardından para hareketinin gözlendiği anlatıldı.
İddianamede, sanık Aktaş'ın örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için işadamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden biri olduğu belirtilerek, aynı zamanda sanık Tayfun Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğu iddiasının da bulunduğu belirtildi.
İddianamede, her iki konuyla da ilgili basında daha önce çıkan haberlere geniş yer verildi.
Sanık Aktaş'ın Ankara'daki FETÖ çatı davası kapsamında yargılanan ve örgütün "yargı imamı" olduğu iddia edilen firari avukat Osman Karakuş'un bir dönem TMSF'deki davalarına bakması hususları birlikte göz önüne alındığında, üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varıldığı aktarılan iddianamede, Aktaş'ın emniyet ve savcılıktaki ifadeleri de yer aldı.
Aktaş ifadesinde, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, örgüt ile hiçbir bağının bulunmadığını öne sürdü.
İddianamede, sanık Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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