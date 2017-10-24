Star TV'de yayın hayatına başlayan Ufak Tefek Cinayetler dizisi ağırlıklı olarak Zekeriyaköy'de çekiliyor. Diziyi takip eden seyirciler, Zekeriyaköy'ün nerede olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Zekeriyaköy nerede? İstanbul'un hangi bölgesinde yer alıyor? İşte detaylar...

ZEKERİYAKÖY NEREDE?

Zekeriyaköy, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı bir köydür. Sarıyer'in en eski köylerinden biri olan Zekeriyaköy, Bahçeköy, Demirciköy, Maden, Uskumruköy ve Rumelifeneri'ne komşudur. Sarıyer ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktadır. Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip köyüdür.

Zekeriyaköy nerede

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