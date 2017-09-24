Tük Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden olan ve Sanat Güneşi ya da Paşa lakaplarıyla gönüllere taht kuran Zeki Müren, ölümünün 21. yılında anılıyor. Peki Zeki Müren kimdir? İşte Zeki Müren'in yaşam hikayesi...

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

Zeki Müren, 6 Aralık 1931 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulu'nda okuyan Müren'in, ilkokul çağındayken müzik yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi.

Okulundaki müzik müsamerelerinde ve organizasyonlarında hep öne çıkan Zeki Müren, başrolleri de oynamaya başladı. Hayatındaki ilk rolü, bu müsamerelerdeki çoban rolüdür.

Ortaokulu'da Bursa'da tamamlayan Zeki Müren, İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne yazıldı ve okulunu birincilikle tamamladı. İmtihanlarda da pekiyi derecesi alan Müren, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden mezun olan Zeki Müren, öğrencilik yılları da dahil olmak üzre desen çalışmalarını birçok kez sergiledi.

Bursa'da İzzet Gerçeker'den aldığı solfej ve usul dersleriyle müzik bilgisini geliştirmeye başladı. 1950 yılında üniversite öğrencisi olduğu dönemde, TRT İstanbul Radyosu tarafından açılan solist sınavında, 186 aday arasından birinci oldu ve 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayımlanan bir programda ilk radyo konserini verdi. Verdiği konser oldukça beğenildi ve konserin ardından Hamiyet Yüceses, stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etti.

Sonrasında klarnet sanatçısı Şükrü Tunar, Zeki Müren'i kendisine ait olan plak fabrikasına götürdü ve burada kendi eseri olan Muhabbet Kuşu şarkısını doldurttu. Bu plak sayesinde Zeki Müren'İn adı Anadolu'ya yayıldı ve tanındı.

Radyodaki konseri ve plağıyla büyük kitlelere ulaşan Zeki Müren, düzenli olarak Türkiye radyolarında eser seslendirmeye başladı. 15 yıl boyunca radyo programlarında eser seslendiren Müren, daha sonrasında kendini plak çalışmalarına ve sahne hayatına verdi.

İlk sahne konserini 26 Mayıs 1955 tarihinde veren Zeki Müren, genellikle kendi tasarladığı sahne kıyafetlerini giyiyordu ve aynı zamanda saz heyetine tek tip kıyafet giydirmeyi ve T podyum kullanmayı sahne hayatına kazandırdı.

11 yıl boyunca Behiye Aksoy ile dönüşümlü bir şekilde Maksim Gazinosu'nda sahne alan Zeki Müren, 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekânda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu.

Hayatı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Zeki Müren'in plağa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın "Bir Muhabbet Kuşu" güfteli şarkısıdır. Müren 1955'te "Manolyam" adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.

Zeki Müren, yaşadığı kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle ömrünün son 6 yılında sahne ve medyadan uzaklaştı. Bodrum'daki evine çekilen ve dinlenen Zeki Müren, 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi büyük bir halk kalabalığının katıldığı büyük bir törenle kaldırıldı. Mezarı, doğum yeri olan Bursa'da Emirsultan Mezarlığı'ndadır.

Vasiyetinde tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfına bıraktı. TEV ve Mehmetçik Vakfı, 2002 yılında Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. TEV Bursa Şube Başkanı Mehmet Çalışkan 24 Eylül 2016 tarihinde yaptığı bir açıklamada vakfın Zeki Müren Burs Fonu'ndan 20 yılda 2.631 öğrencinin yararlandığını belirtti.

Zeki Müren

Zeki Müren kimdir?

Zeki Müren hayatı

Zeki Müren yaşamı