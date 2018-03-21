Zengin değil sosyal devletler mutlu

Birleşmiş Milletler’in (BM), Dünya Mutluluk Günü dolayısıyla yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu vatandaşlarının en mutlu olduğu ülkelerin dünyanın en zengin ekonomileri değil, sosyal devletin ve kurumsal desteklerin hâlâ güçlü olduğu ülkeler olduğunu ortaya koydu.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı (UNSDSN) tarafından hazırlanan raporda ülkeler gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik değişkenleri bakımından kıyaslandı.
Finlandiya, 6 değişkenin toplamına bakıldığında dünyanın en mutlu ülkesi olarak zirvede yer aldı. Listede Finlandiya’yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya izledi. Öte yandan dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerin mutluluk sıralamasında geride kaldıkları görüldü.
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD listede kendine ancak 18’inci sırada yer bulurken, ekonomik büyüklükte onu izleyen Çin 86’ncı, Japonya 54’üncü, Almanya 15’inci, İngiltere 19’uncu, Fransa 23’üncü, Brezilya 28’inci, İtalya 47’nci, Hindistan 133’üncü, Rusya 59’uncu oldu.
TÜRKİYE 156 ÜLKE ARASINDA 74. OLDU
Dünyanın en büyük 17. ekonomisi Türkiye ise listedeki 156 ülke arasında 74. sırada yer aldı. Türkiye geçtiğimiz yıl endekste 69’uncu olmuştu. Dünyanın büyük ekonomileri arasında bir tek Kanada mutluluk endeksinde de iyi bir yer edindi. Dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi olan ülke, mutluluk endeksinde de 7’nci sırada yer aldı. Raporda 20152017 yıllarında mutluluk ölçüleri bakımından en fazla ilerleme kaydeden ülkenin Batı Afrika ülkesi Togo, en büyük gerilemeyi yaşayan ülkenin ise ekonomik krizdeki Güney Amerika ülkesi Venezüella olduğu belirtildi.
Türk halkının yüzde 58’i mutlu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 61.3’ten yüzde 58’e geriledi. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62.4, erkeklerde ise yüzde 53.6 olarak belirlendi.
TÜRKLER 'ÖNCE SAĞLIK' DEDİ
TÜİK verilerine göre mutluluk kaynağı olarak ilk sırayı yüzde 68 ile sağlık aldı. Son 5 yılda sağlığı mutluluk kaynağı görenlerin oranı değişmedi, para ve işi mutlulukta ilk sıraya koyanların oranı geriledi, sevgi ve başarıyı koyanların oranı arttı. 2013 yılında mutluluğu sevgide bulanların oranı yüzde 15.2 iken yüzde 16.6’ya, başarıda görenlerin oranı yüzde 8.6 iken yüzde 9’a çıktı. Mutluluk kaynağı olarak parayı görenlerin oranı 2013’te yüzde 4.1 iken geçen yıl yüzde 3.9’a düştü. İşini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 2.3’ten yüzde 1.9’a indi.
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