Manisaspor’da yeni başkan Baygeldi, “Kimse bizden büyük paralar ve transfer beklemesin” dedi. HT Egeli'den Ahmet Ünsal'ın haberi...

SİHİRLİ DEĞNEK YOK

Manisaspor’da Gökay Budak ile girdiği başkanlık yarışından iki oy farkla galip çıkan yeni başkan Bülent Baygeldi, ellerinde sihirli değnek olmadığını ancak sorunları çözmek için çalışacaklarını belirtti. Öncelikle kulüp çalışanlarının maaşlarını ödeyeceklerini ifade eden Baygeldi, “Çok zengin insanlar değiliz. Elimizde büyük paralar olsa zaten karşılıksız kulübe veririz. Kimse bizden büyük paralar ve transferler beklemesin” diye konuştu.

KAPIDA YATMAYIZ

Manisaspor’a destek vermek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Baygeldi, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den de randevu isteyeceğiz. Talebimize yanıt verirse onone eder, vermezse de kimsenin kapısında yatmayız. Manisaspor bir markadır. Biz o markayı değerlerimizin üzerinde tutmak için geldik. Tribünlerden gelen insanlarız. Bize güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacağız” dedi.

Görev dağılımı yapacak

Baygeldi’nin yönetiminde Serkan Özşen, Tevfik Aslaner, Yunusemre Şahin, Nurullah Aksöz, Altan Çakıcı, Hasan Ertekin, Murat Emgener, Servet Bedir, Halil Arslan, Mithat Akın, Muhsin Seven, Buğra Görgülü, Mustafa Pekçetin ve Nadir Uzbasan yer aldı.