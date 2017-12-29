ABD’deki California Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, zenginlerin kendilerini düşündüğü, dar gelirlilerin ise başka insanlarla iletişim kurduğu zaman mutlu olduğunu ortaya koydu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre araştırmaya katılan 1519 kişiye sevgi, memnuniyet, merhamet, gurur, coşku, saygı ve tatmin gibi mutlulukla ilişkilendirilen duyguları ne sıklıkla yaşadıkları soruldu.

Katılımcılardan ‘Başkalarını umursamak beni mutlu ediyor’ ifadesine puan vermeleri istendi. Araştırmanın sonucu, varlıklı kişilerin başlıca mutluluk kaynağının gurur ve kendinden memnun olmak olduğunu gösterdi.

Bu kişiler, “İnsanlar bana saygı duyduğunda mutlu hissediyorum” diyor. Dar gelirliler ise başka insanlarla iletişim halinde olarak daha mutlu oluyor.

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Calfornia Üniversitesi

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