Zenit St. Petersburg - CSKA Moscow rakamlar

Rusya Premier Lig maçında Zenit St. Petersburg ile CSKA Moscow, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Zenit St. Petersburg 49 puanla 4. sırada, CSKA Moscow 51 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zenit St. Petersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. CSKA Moscow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 551. İddaa'da Zenit St. Petersburg kazanır 2.00, berabere biter 2.90, CSKA Moscow kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Zenit St. Petersburg son haftadaki Rostov müsabasında 0-0 berabere kaldı.

CSKA Moscow ise Ural maçında 4-0 kazandı.

Zenit St. Petersburg, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 10 gol yedi.

CSKA Moscow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CSKA Moscow, 20 gol atarken 12 gol yedi.