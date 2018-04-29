Zenit St. Petersburg - CSKA Moscow rakamlar

Zenit St. Petersburg ve CSKA Moscow, 29 Nisan 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 49 puanlı Zenit St. Petersburg 4. sırada bulunuyor, CSKA Moscow 51 puana sahip ve 2. sırada. Zenit St. Petersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. CSKA Moscow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 551. İddaa'da Zenit St. Petersburg kazanır 2.10, berabere biter 2.90, CSKA Moscow kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Zenit St. Petersburg son haftadaki Rostov müsabasında 0-0 berabere kaldı.

CSKA Moscow ise Ural karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Zenit St. Petersburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Zenit St. Petersburg, kendi sahasında 25 gol attı, 10 gol yedi.

CSKA Moscow, dış sahada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CSKA Moscow 20 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.