Zenit St. Petersburg II - Khimki düellosu

Rusya FNL maçında Zenit St. Petersburg II ile Khimki, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Zenit St. Petersburg II 34 puanla 18. sırada, Khimki 43 puanla 11. sırada bulunuyor. Zenit St. Petersburg II, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Khimki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 468. İddaa'da Zenit St. Petersburg II kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Khimki kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zenit St. Petersburg II son hafta oynanan Sokol Saratov maçında 0-3 kazandı.

Khimki, Tosno karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Zenit St. Petersburg II, 20 gol attı ve 27 gol yedi.

Khimki, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Khimki 13 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.