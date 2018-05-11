Zenit St. Petersburg II - Shinnik karşılaşma önü

Rusya FNL maçında Zenit St. Petersburg II ile Shinnik, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Zenit St. Petersburg II 37 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Shinnik 53 puanda ve 8. sırada. Zenit St. Petersburg II, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shinnik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 204 kodlu maçı oynayanlar; Zenit St. Petersburg II galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Shinnik galibiyet oranı 2.90.

Zenit St. Petersburg II son hafta oynanan Baltika Kaliningrad maçında 1-1 berabere kaldı.

Shinnik, Spartak Moscow II karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Zenit St. Petersburg II, 21 gol attı ve 27 gol yedi.

Shinnik, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shinnik 21 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.