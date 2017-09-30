Zerdeçallı bademli pilav malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı badem – kabuksuz

2 su bardağı baldo pirinç

Tuz

Beyaz biber

1 tatlı kaşığı zerdeçal

3 su bardağı su

Zerdeçallı bademli pilav nasıl yapılır?

Ilık suda beklettiğiniz pirinçleri yıkayıp, süzün. Pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını ekleyin. Daha sonra bademleri ekleyin çok az kavurun. Pirinçleri ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Pirinçler iyice kavrulunca tuz ve karabiberi ekleyip, bir tur çevirin. Zerdeçalı da ekleyip kavurmayı sürdürün. Suyunu ekleyip, bir tur karıştırın. Kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pilavın altını kapayın ve kağıt havluyla 15 dakika dinlendirin. Zerdeçallı bademli pilav hazır! Afiyet olsun...

zerdeçallı bademli pilav