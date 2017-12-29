HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, çekim öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, Seren Serengil’le Hande Yener arasındaki kavgayı da yorumladı: “Eskiden herkesin birbirine saygısı vardı. Böyle bir ucuzluk görmedim. Bu yüzden Bodrum’a yerleştim.”



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