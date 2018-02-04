Cadde'nin haberine göre, basın toplantısında konuşan sanatçı, “Bu parçayı ilk olarak Ferda Anıl Yarkın’dan duymuştum. Severek okudum” dedi.



Özer, sağlığıyla ilgili soruları ise, “Biraz daha kilo verdim. Kendimi gayet iyi hissediyorum” şeklinde yanıtladı.

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