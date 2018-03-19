HT Magazin'de yer alan habere göre, 1 yıllık bir aradan sonra sahneye dönen ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayranlarına, “1 yıl sonra sizlerle birlikte olmanın mutluğunu yaşıyorum. Yüreğimi coşturdunuz, hepinize çok teşekkür ederim” diye seslendi.



ROCK’LA YURTDIŞINA AÇILACAK



Konserden önce sohbet ettiği basın mensuplarına yeni albüm projesinden söz eden Özer, “Dünyada hit olmuş, eskimeyen rock şarkıları orijinal halleriyle okuyacağım. Bu albüm yurtdışında da satışa sunulacak” dedi.

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