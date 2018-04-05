Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran sanatçı, 2004’te yaptığı sözleşmeyi 2007’de feshettiğini belirtip borcunun olmadığının tespitine karar verilmesini istedi.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda, Şule ile Vitrindekiler programına konuk olmuştu.

Özer, yaptığı çarpıcı açıklamalar ile dikkat çekmişti. Aşk hayatı ile ilgili soruya, "Ben iyi bir partner değilim. İlişkilerimde ben üzülmedim üzen taraftım. Tabi bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama gerçeği bu. Kıskansam bile belli etmem ama işte zor taraf benim" açıklamasında bulunarak şaşırtmıştı.