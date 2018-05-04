ZESCO United - Mbabane Swallows maç önü

CAF Şampiyonlar Ligi Grup D heyecanı devam ediyor. ZESCO United, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Mbabane Swallows takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. ZESCO United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Mbabane Swallows son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 283. İddaa'da ZESCO United kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Mbabane Swallows kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

ZESCO United son haftadaki Mbabane Swallows müsabasında 1-0 kazandı.

Mbabane Swallows ise ZESCO United karşılaşmasında 1-0 yenildi.