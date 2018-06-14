Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, özel sektörün Türkiye ekonomisi için önemine değinerek, "Türkiye olarak reel sektör eliyle büyüyeceğiz, kurtuluşumuz odur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'gerçek bağımsızlık, ekonomik bağımsızlığımızdır' demiştir." ifadelerini kullandı.
Zeybekci, Merkezefendi Hükümet Konağının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda her alanda önemli adımlar attığını anlattı.
Hükümet konağının mimari açıdan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine benzediğine dikkati çeken Zeybekci, "Yalnız bu binanın şöyle bir tehlikesi var. Birileri bu ara 'külliyeyi de yıkacağız' diyorlar. Sonra bunu da hedefe koymasınlar. Külliye milletin evidir. Yurt dışında devlet başkanı, hükümet başkanı olarak veya bir bakan olarak gittiğiniz yerdeki ülkenin ilgili bakanı, cumhurbaşkanı veya başbakanı, size önce bir güç gösterisinde bulunur, sonra görüşmeye alır." diye konuştu.
Zeybekci, AK Parti dönemi öncesinde Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiğine işaret ederek, atılan güçlü adımlarla bu sorunun önemli ölçüde çözüldüğünü söyledi.
Özel sektörün Türkiye ekonomisi için önemine değinen Zeybekci, "Özel sektörün yatırımları yaklaşık olarak 900 milyar lira. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden yaklaşık 1,4 kat fazla. İstiyoruz ki 2 kat, 3 kat fazla olsun. Türkiye olarak reel sektör eliyle büyüyeceğiz, kurtuluşumuz odur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'gerçek bağımsızlık ekonomik bağımsızlığımızdır' demiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Zeybekci, Türk milletinin tarih boyunca zulümden ve soykırımdan kaçanlara kucak açtığını hatırlatarak, "Suriye'den gelen kardeşlerimizi siyasete malzeme edenler var. Bunun maliyeti ne olursa olsun, siyasi olarak bize maliyeti ne olursa olsun oralardan gelen bizim kardeşlerimiz bırak 3 milyon değil 13 milyon dahi olsa kapılarımızı kapatmayacağız. Ta ki onlar huzur bulup da yerlerine dönene kadar. Allah'ın izniyle de dönecekler ve dönmeye başladılar. Bu bayram sırasında şu an 150 binin üzerinde ülkesine giden kardeşimiz var." diye konuştu.
Konuşmaların ardından hükümet konağının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve çok sayıda davetli katıldı.
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