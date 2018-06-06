Bakan Zeybekci, yaptığı açıklamada, mayıs ayı enflasyon rakamlarının orta vadeli programda öngörülenin üzerinde olduğunu ancak tek haneli rakamları bu yıl içinde görme kararlılığının devam ettiğini dile getirdi.
Bu konuda hükümet olarak nelerin yapılması gerektiğini gayet iyi bildiklerini söyleyen Zeybekci, "Açıklanan enflasyon rakamları tabii ki bizim istediğimiz, orta vadeli programda yılın ilk yarısı için öngördüğümüz rakamlar değil ama öngördüğümüz neydi? 2018 yılında ilk çeyrekte tek haneli rakamlara inmekti ama tek haneli rakamlara inmek konusundaki kararlılığımızdan da asla vazgeçmiyoruz. Enflasyonla mücadele bizim için birinci öncelik taşıyor. Yani 'büyüme mi enflasyon mu' gibi tercihler içine ekonomi yönetimi olarak asla girmiyoruz. Her ikisi de bizim için kesinlikle ve kesinlikle vazgeçilmezdir." diye konuştu.
ARZI ARTIRACAK ÖNLEMLER
Enflasyonu ilk etapta yeniden tek haneli rakamlara, ardından yüzde 5'ler seviyesine ve altına çekmek için atılması gereken adımlar konusunda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kararlar alındığını dile getiren Zeybekci, bazı kararların Bakanlar Kurulunun imzasına açıldığını ifade etti.
Bu kararların Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yürürlüğe gireceğini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:
"Bunların içinde ne var? Arzı artırmak. Üretimde seracılığın desteklenmesi, tarımsal üretimle ilgili diğer desteklerimiz. Tarımsal üretimde kayıplarımızı minimuma indirmek. Yani ürünü tarladan alıp tasnif edilmesi, paketlenmesi ve soğuk hava depolarında, soğuk zinciri kırmadan saklanması ve hallerle ve satışla ilgili düzenlemeler... Perakendedeki depolama, satış alanları ve taşımayla ilgili. Daha doğrusu kamyon veya soğuk zinciri kırmadan taşımayla ilgili de her şeyi teşvik ediyoruz. Bu konuda yaptığımız ve verdiğimiz teşvik belgelerinin yanında spekülasyonları önleyici, bazı stoklama veya spekülasyonla ilgili fiyatların yukarıya gidişini önleyici çalışmalarımız devam ediyor."
Enflasyonun talep fazlalığından değil, üretim ve arz azlığından kaynaklandığına işaret eden Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle verilen 40 milyar dolarlık proje bazlı yatırım teşvikleriyle Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltacak yatırımlar yapılacağını söyledi.
BAKANLAR KURULUNUN YAPISI
Zeybekci, 24 Haziran'dan sonra Bakanlar Kurulu ve ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği yönündeki soru üzerine de bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli bilgi ve görüşleri toparladığını belirtti. Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:
"Bürokrasi yaratan, daha doğrusu üst üste geçen yetki alanlarının karmaşası olan, süreyi uzatan, çözüm önerilerinin bazen masanın üzerinde kaldığı, kime ait olduğunun belli olmadığı gibi bazı sıkıntılar vardı. Bunları giderecek... Şu anda ekonomideki yaklaşık bağımsız kurumlarla beraber 6-7 tane bakanlık var. Bu yapıların sanırım 2 ya da en fazla 3'e inmesi gibi bir çalışma olduğunu biliyorum. Şu anda 20 bakanlık, 5 başbakan yardımcılığı ve başbakanla birlikte 26'lı yapının 16-17 civarlarına düşmesi muhtemeldir. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları bu konuyu finalize edecek."
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