Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yurt dışında ticaret müşaviri olarak görevlendirilmiş olmak, bir ödül değil, görevdir. Görevini iyi yapmayan, sıkıntı yaşayan, başarılı olamayan, gittiği ülkeye tam uyuşamayan arkadaşlarımızı derhal geri çekeceğiz" dedi.

Zeybekci, Bakanlık toplantı salonunda, görev yerlerine yeni atanan ticaret müşavirlerine hitap etti.

Diplomatik ilişkilerin artık ticari ve ekonomik ilişkiler temelinin üzerine oturduğunu ifade eden Zeybekci, "Dünyada diplomatik misyonlar artık tam anlamıyla ticari ve ekonomik misyon haline geldi. Dünya çok hızlı değişiyor. Dünyadaki ticari ve ekonomik alışkanlıklar, tüketim ve alışveriş alışkanlıkları da hızla değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret müşavirlerinin, gittikleri ülkelerde yerel ekiplerle desteklenen güçlü ekip kurmasını isteyen Zeybekci, ticaret müşavirlerinin önceliklerini şöyle sıraladı:

Bir, öncelikli olarak Türk yatırımlarıyla tek tek tanışın ve temas edin. Bu, sizin birinci işiniz. İki, orada iş alan Türk müteahhitler. Üç, oradaki firmaların Türkiye'de iş yapanları. Dört, Türkiye'den en çok alım satım yapan şirketler. Beş, o ülkeye Türkiye'den en fazla ihracat yapan ülkeler. Bunların hepsiyle ilgili portföy oluşturacaksınız. Bunlarla her an, 24 saat boyunca temasınız olacak. Bunların size ulaşamadık diye dertleri olmayacak, rutin halinde bunlarla devamlı temas halinde olacaksınız. Yerinizde oturmayacaksınız. O ülkede, ticaret ve ihalelerle ilgili ne oluyorsa buraya bilgi akışı sağlayacaksınız. Bu bilgiler de ihracatçılar ve odalara, ilgili taraflara, yatırımcılara, üreticilere ulaşacak.

Zeybekci, müşavirlerin, ülke ve milleti temsil edeceğini, ülke menfaatlerini hiç aklından çıkarmaması gerektiğini ifade ederek, "Kendi işim olsa 'nasıl olsa benim işim değil mi' derim ihmal edebilirim belki ama milletin emanetiyse eğer böyle bir şey deme lüksümüz yok, vazgeçme, pes etme lüksümüz yok." diye konuştu.

Ticaret müşavirlerinden sorumlu olacak kurumsal bir yapılanmaya gidileceğini, ilgili genel müdürlük ve daire başkanlığının belirleneceğini bildiren Zeybekci, ticaret müşavirlerinin her gün ne yapıp ettiğini ve kimle görüştüğünü artık rutin rapor haline dönüştüreceklerini anlattı.

"HAK SADECE DEVLETİN VE MİLLETİNDİR, KİŞİLERİN HAKKI OLMAZ"

Zeybekci, yurt dışında ticaret müşaviri olarak görevlendirilmiş olmanın bir ödül değil, görev olduğunu vurgulayarak, "Görevini iyi yapmayan, göreviyle ilgili sıkıntı yaşayan, başarılı olamayan, kendi ihmalinden değilse bile kendi kabiliyetleri itibariyle, kişiliği itibariyle gittiği ülkeye tam uyuşamayan arkadaşlarımızı derhal geri çekeceğiz. Sizi '3-4 seneliğine atadık' gibi bir hak yok. Benim anlayışıma göre, böyle bir görevde hak sadece milletindir ve devletindir, kişilerin hakkı olmaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hedefleri çok büyük bir ülke olduğuna işaret eden Zeybekci, "Dünyanın 224 ülkesiyle ticari bağı olan bir ülkeyiz. İhracat yapan, doğrudan mal satan bir ülkeyiz. Çok daha fazlasını yapacağız. Sizler gittiğiniz ülkede bizim gözümüz, kulağımız, tüm Türkiye ekonomisinin, ticaretinin, ihracatının, üreticinin, ithalatçının ve ekonomik menfaatlerimizin birebir temsilcilerisiniz." şeklinde konuştu.

Zeybekci, ticaret müşavirlerinin kendisi ile temas etmekten çekinmemesini isteyerek, "Hepinize cep telefonumu ve mail adresimi vereceğim. Gece gündüz 24 saat bana ulaşabileceksiniz, ben de size ulaşacağım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği en önemli memurların ticaret müşavirleri olduğunu kaydeden Zeybekci, "Sizden cesur olmanızı istiyorum. Dünyada hiçbir ülkenin, Türkiye gibi 10 yıl içinde 2 katına, 20 yıl içinde 3 katına çıkacak hedefleri olan başka bir ülke yok. Bunu gerçekleştirebilecek potansiyeli olan başka bir ülke yok. Görünmeyen ama en önemli kahramanlarsınız. Çünkü siz vitrinde görünmeyeceksiniz, işin fotoğraf bölümünde olmayacaksınız ama arka bölümünde olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.