Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yurt dışında ticaret müşaviri olarak görevlendirilmiş olmak, bir ödül değil, görevdir. Görevini iyi yapmayan, sıkıntı yaşayan, başarılı olamayan, gittiği ülkeye tam uyuşamayan arkadaşlarımızı derhal geri çekeceğiz" dedi.
Zeybekci, Bakanlık toplantı salonunda, görev yerlerine yeni atanan ticaret müşavirlerine hitap etti.
Diplomatik ilişkilerin artık ticari ve ekonomik ilişkiler temelinin üzerine oturduğunu ifade eden Zeybekci, "Dünyada diplomatik misyonlar artık tam anlamıyla ticari ve ekonomik misyon haline geldi. Dünya çok hızlı değişiyor. Dünyadaki ticari ve ekonomik alışkanlıklar, tüketim ve alışveriş alışkanlıkları da hızla değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ticaret müşavirlerinin, gittikleri ülkelerde yerel ekiplerle desteklenen güçlü ekip kurmasını isteyen Zeybekci, ticaret müşavirlerinin önceliklerini şöyle sıraladı:
Zeybekci, müşavirlerin, ülke ve milleti temsil edeceğini, ülke menfaatlerini hiç aklından çıkarmaması gerektiğini ifade ederek, "Kendi işim olsa 'nasıl olsa benim işim değil mi' derim ihmal edebilirim belki ama milletin emanetiyse eğer böyle bir şey deme lüksümüz yok, vazgeçme, pes etme lüksümüz yok." diye konuştu.
Ticaret müşavirlerinden sorumlu olacak kurumsal bir yapılanmaya gidileceğini, ilgili genel müdürlük ve daire başkanlığının belirleneceğini bildiren Zeybekci, ticaret müşavirlerinin her gün ne yapıp ettiğini ve kimle görüştüğünü artık rutin rapor haline dönüştüreceklerini anlattı.
"HAK SADECE DEVLETİN VE MİLLETİNDİR, KİŞİLERİN HAKKI OLMAZ"
Zeybekci, yurt dışında ticaret müşaviri olarak görevlendirilmiş olmanın bir ödül değil, görev olduğunu vurgulayarak, "Görevini iyi yapmayan, göreviyle ilgili sıkıntı yaşayan, başarılı olamayan, kendi ihmalinden değilse bile kendi kabiliyetleri itibariyle, kişiliği itibariyle gittiği ülkeye tam uyuşamayan arkadaşlarımızı derhal geri çekeceğiz. Sizi '3-4 seneliğine atadık' gibi bir hak yok. Benim anlayışıma göre, böyle bir görevde hak sadece milletindir ve devletindir, kişilerin hakkı olmaz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin hedefleri çok büyük bir ülke olduğuna işaret eden Zeybekci, "Dünyanın 224 ülkesiyle ticari bağı olan bir ülkeyiz. İhracat yapan, doğrudan mal satan bir ülkeyiz. Çok daha fazlasını yapacağız. Sizler gittiğiniz ülkede bizim gözümüz, kulağımız, tüm Türkiye ekonomisinin, ticaretinin, ihracatının, üreticinin, ithalatçının ve ekonomik menfaatlerimizin birebir temsilcilerisiniz." şeklinde konuştu.
Zeybekci, ticaret müşavirlerinin kendisi ile temas etmekten çekinmemesini isteyerek, "Hepinize cep telefonumu ve mail adresimi vereceğim. Gece gündüz 24 saat bana ulaşabileceksiniz, ben de size ulaşacağım." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği en önemli memurların ticaret müşavirleri olduğunu kaydeden Zeybekci, "Sizden cesur olmanızı istiyorum. Dünyada hiçbir ülkenin, Türkiye gibi 10 yıl içinde 2 katına, 20 yıl içinde 3 katına çıkacak hedefleri olan başka bir ülke yok. Bunu gerçekleştirebilecek potansiyeli olan başka bir ülke yok. Görünmeyen ama en önemli kahramanlarsınız. Çünkü siz vitrinde görünmeyeceksiniz, işin fotoğraf bölümünde olmayacaksınız ama arka bölümünde olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.