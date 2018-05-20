Zeybekci: Umarız ABD ile sorunu çözeriz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, beraberindeki AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'inde olduğu heyetle Bayramyeri Meydanı'nda bulunan "Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan" seçim bürosunun açılış törenine katıldı.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde daha önceki seçimlerden farklı bir kampanya yürütüleceğini, mahalle mitingleri yerine daha çok yüz yüze görüşüp, sohbet, muhabbet yapacaklarını ifade etti.

Dünyanın çok hızlı bir şekilde çok farklı bir döneme girdiğini, ekonomide yeni bir korumacı dönemin başladığını anlatan Zeybekci, önceden gelen bu sürecin ABD başkanı Donald Trump döneminde çok büyük bir hız kazandığını ve güçlü hale geldiğini ifade ederek, "Bunun en son örneklerini de demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulaması, kısıtlayıcı uygulaması şeklinde ABD tarafından gördük. Demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi konuldu. 8 Mart'ta uygulamaya girdi. Türkiye gibi bazı ülkelerde 8 Mart'ta buna tabi olmaya başladılar, ABD'ye yaptıkları ihracatta. Bazı ülkelere de geçici süreyle ek ilave süreler tanındı." dedi.

Türkiye'nin bu sürecin başladığı ilk andan itibaren ABD ile temasta bulunduğunu dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek, 20-30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değildi. ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şu an itibarıyla yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan, yani bunu birkaç hafta içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız. Bu süreyi tamamlamadan ABD ile bunu istediğimiz şekilde çözebiliriz diye ümit ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Bakan yardımcım şu anda ABD'de. Bazı bölüm ve kesimlerde bu konuları görüşüyor. Biz de bu konuyu zaten kendileriyle görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız da Sayın Trump'la bu konuyu birkaç kere telefon görüşmelerinde de dile getirdi."