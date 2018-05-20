Zeybekci: Umarız ABD ile sorunu çözeriz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, beraberindeki AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'inde olduğu heyetle Bayramyeri Meydanı'nda bulunan "Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan" seçim bürosunun açılış törenine katıldı.
Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde daha önceki seçimlerden farklı bir kampanya yürütüleceğini, mahalle mitingleri yerine daha çok yüz yüze görüşüp, sohbet, muhabbet yapacaklarını ifade etti.
Dünyanın çok hızlı bir şekilde çok farklı bir döneme girdiğini, ekonomide yeni bir korumacı dönemin başladığını anlatan Zeybekci, önceden gelen bu sürecin ABD başkanı Donald Trump döneminde çok büyük bir hız kazandığını ve güçlü hale geldiğini ifade ederek, "Bunun en son örneklerini de demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulaması, kısıtlayıcı uygulaması şeklinde ABD tarafından gördük. Demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi konuldu. 8 Mart'ta uygulamaya girdi. Türkiye gibi bazı ülkelerde 8 Mart'ta buna tabi olmaya başladılar, ABD'ye yaptıkları ihracatta. Bazı ülkelere de geçici süreyle ek ilave süreler tanındı." dedi.
Türkiye'nin bu sürecin başladığı ilk andan itibaren ABD ile temasta bulunduğunu dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu:
"Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek, 20-30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değildi. ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şu an itibarıyla yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan, yani bunu birkaç hafta içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız. Bu süreyi tamamlamadan ABD ile bunu istediğimiz şekilde çözebiliriz diye ümit ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Bakan yardımcım şu anda ABD'de. Bazı bölüm ve kesimlerde bu konuları görüşüyor. Biz de bu konuyu zaten kendileriyle görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız da Sayın Trump'la bu konuyu birkaç kere telefon görüşmelerinde de dile getirdi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.