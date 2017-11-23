Zeybekci: Zarrab'ın canı cehenneme

Zeybekci, TBMM’de Milliyet’e yaptığı açıklamada Zarrab'la ilgili şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun canı cehenneme. Türkiye’ye ne zararı var bunu anlamıyoruz. Türkiye’ye ne zararı olur ne yapar. İtiraf etse ne diyecek. Ne itiraf edecek? Sonunda aracılık yapmış olan Halkbankamız var. Halk Bankasının yaptığı işlemlerin hiçbirinde, ne almışız enerji almışız karşılığında para vermişiz. İran bu parayı ambargo dışındaki aldığı tüm ürünlerin finansmanında kullanmış ve Halk Bankası bu paraları oralara ödemiş. Hiçbir şeyi saklı ve gizli yapmamış ve son derece şeffaf."