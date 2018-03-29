Cadde'nin haberine göre, alışveriş merkezinde görüntülenen Hamdi Alkan ile kızı Zeynep, uzun süre mağazalarda dolaştı. Gazeteciler ile karşılaşıp sohbet eden ikilinin keyfinin yerinde olması gözlerden kaçmadı.

Objektiflere poz verirken babasına sarılan Zeynep Alkan, "Canım Babam!" diyerek Alkan'ın yanağına öpücük kondurmayı ihmal etmedi.