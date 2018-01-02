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Zeynep Alkan fotoğrafların altına "Bir yılı daha geride bıraktık ve bu yeni yıla 'ailem' demekten gurur duyduğum ve çok önemsediğim bu mükemmel insanlarla giriyorum. Enerji dolu, harika bir yıl olacak hepimiz için..." notunu düştü.