Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan'ın sevgilisi...

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul’da doğmasına rağmen aslen Hataylıdır. Zeynep Alkan’ın bir tane de Ayşe isminde kız kardeşi vardır.

Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okuduğu sırada bazı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bunun yanı sıra Zeynep Alkan 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı olarak viyola eğitimi de aldı. Renkli kişiliği ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 19 yaşındaki Alkan, güzelliğiyle de göz dolduruyor.

HAMDİ ALKAN'DAN SEVGİLİ YORUMU

Ünlü yönetmen, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ve “Rol için soyunurum” dediği iddia edilen kızı Zeynep Alkan’a sahip çıktı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Kızının açıklamalarının çarpıtıldığını söyleyen Alkan, “19 yaşındaki kıza bu yapılır mı? Benim kızımı üzmesinler, üzülürüm” diye dert yandı.

Zeynep Alkan son olarak sosyal medya hesabından İsveçli boksör Anton Turkalj ile aşk yaşadığını duyurmuştu... Alkan'ın sevgilisinin Instagram paylaşımları olay olmuştu. Hamdi Alkan bu konuya da değinerek Makaron'a şunları söyledi: "Erkek erkeğe öpüşürken şöyle olmuş, böyle olmuş! Nedir bu! İnternette popüler olan şeyler var. Çocuk kızımla tanışmadan önce esprisine böyle şeyler yapmış. Aslan gibi çocuk. Ne yapalım! İsveç’i mi denetleyeceğim! 10 numara çocuk" dedi.

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