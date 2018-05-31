HT Magazin'de yer alan habere göre, yazları 3 ay teknede yaşadığını ve sezona hazırlık alışverişine çıktığını belirten Zeynep Beşerler, kendisine uzun zamandır görünmediği ekrana ne zaman döneceği sorulduğunda “Çalışmamaktan çok sıkıldım ama önce uygun bir proje gelmesi lazım” dedi.





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