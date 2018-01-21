Makaron'un haberine göre, kendisine gelen teklifleri reddettiğini söyleyen Beşerler, “Gelen teklifler benlik projeler değil. Eğlenceli bir şeyler olsun isterim. En önemlisi de haftada iki, üç gün çalışmak. Yoksa olmaz ki... Çocuğuma zaman ayırmam gerek” diye konuşup ekranlara verdiği aranın sebebini belirtti.

İnternet üzerinden yayınlanan dizilerin sürelerinin kısa olduğu oyuncuya hatırlatılınca, “Keşke teklif gelse, henüz gelmedi” dedi.

Zeynep Beşerler