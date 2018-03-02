Zeynep Bodur Okyay Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

60'ıncı yılınızı kutladınız geçen sene Kale Grubu olarak, öncelikle tebriz ediyoruz; 2017 yılını da bir toparlayalım nasıl geçti Kale Grubu için?

Zeynep Bodur Okyay: Tabi 60 yılı devirmek kolay değil o yüzden mutluyuz. Şimdi birçok yatırımımız oldu ama dönüşüm ile ilgili de çalışmalar yaptık, topluma dokunan projelerde yaptık. Sayın İbrahim Bodur'un da insancıl yapısını dikkate alarak birtakım projeler başlattık. Bu projeler tabi bize keyif veren ve topluma dokunan projeler oldu. 2017'yi %26 gibi bir büyüme ile finansal beklentilerimize uygun olarak kapattık.

"Geleceğin Kaleleri" projesini başlattık, dijital dönüşüm haritamızı çıkardık, "Future Lab" projemizi hayata geçirdik. "Füreya" projesini gerçekleştirdik, hem sanatçı örnek bir kadın sanatçı, 60 bin üzerinde Sergi'ye katılım oldu. Seramik sanatına da ayrı bir fon oluşturmuş olduk. Benzer projelerimize 2018'de de devam edeceğiz.

Teknolojiden konuşuyoruz; "Sanayi 4.0" Sanayi sektörü olarak ne kadar uyum sağlayabiliyoruz?

Zeynep Bodur Okyay: Türkiye'nin de "Sanayi 4.0"ı bir çatı projesi olarak ele alıp, bütün bileşenleriyle birlikte ele alması gerekiyor. Girişimci ruhunu da beslediğimiz sürece burda bir hizalanma da oluşacaktır. Tabiki bir farkındalık var ama bunu daha da ileri bir seviyeye çekmemiz gerekiyor.

Savunma Sanayiinde millileşme anlamında birçok adımlar atılıyor..Sizin de birçok projeniz var, Rolls-Royce ile bir işbirliği içindesiniz; neler yapıyorsunuz anlatır mısınız?

Zeynep Bodur Okyay: Son 5 yıla baktığımızda İzmir'deki Pratt and Witney ile başlattığımız uçak parçaları üretimi ile yola çıktık, AR-GE merkezini kurduk, yurtdışındaki uçak şirketlerine de parça tedariki ihraç ediyoruz. Grubumuzun ihracat oranı dolar bazında %15 bu sene, ciro anlamında da %30 büyüdük. Bizim Grubun toplam yatırımlarının içinde savunma ve havacılığın payı %30, bizim amacımız bunu %50'ye çıkarmak.

KDV'lerin geri ödenmesi ve KGF kredilerinin uzatılması sanayi sektörünü olumlu yönde etkileyecektir, ne söylersiniz?

Zeynep Bodur Okyay: Bizim de istediğimiz zaten bunların tekrar sanayiye geri dönmesiydi, tabiki ihracatı olumlu etkileyecektir, KGF gibi cansuyu olacaktır, şirketlerin de bunu doru yerde verimli şekilde kullanmaları önemli..Şirketlerin yapamadıkları işleri bunu değerlendirerek yapmaları bir can suyu şeklinde kullandıkları takdirde bu uygulamanın başarılı olacağını düşünüyorum.

Kurdaki volatilite sektörü nasıl etkiledi?

Zeynep Bodur Okyay: Tabiki olumsuz etkiledi, özellikle reeskont kredilerinde gidilen kısıtlamalardan rahatsız olduk. Bunu da kulladığımız zaman hedge veya swapp yaparak kullanmalıyız. Hedge maliyetlerini de düşündüğümüz zaman KOBİ'lere indikçe bu daha da zorlaşıyor. Maliyetlerin diğer kredilerden çok da farklı olmadığını düşünüyoruz.

Bu arada hem faizin hem de enflasyonun tek haneli rakamlara inmesinde en azından %7'nin altına inmesini bekliyoruz. Enflasyonist ortamlarda da iş yapmanın zor olduğunu biliyoruz, çünkü maliyetleri yönetme açısından çok büyük bir belirsizlik yaratıyor. Sanayi için de tabi bu çok kritik o yüzden bu seviyelerin aşağı çekilmesi bizim en büyük hedefimiz.