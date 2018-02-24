Zeynep Çamcı kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zeynep Çamcı, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Adı: Zehra dizisinin başrolünde yer alıyor. Son dönemde pek çok proje ile izleyici karşısına çıkan Zeynep Çamcı kimdir? İşte Zeynep Çamcı'nin kısaca hayatı:

ZEYNEP ÇAMCI KİMDİR?

11 Aralık 1986'ta Bodrum'da doğan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema bölümü mezunu olan Zeynep Çamcı İstanbul Üniversitesi'nde Sinema üzerine yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Meryem filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür. Seviyor Sevmiyor dizisiyle de Güney Kore'de Asia Pasific Actors Networks ödülü olan APAN Star Awards Ödülleri - APAN Special Award'la ödüllendirilmiştir. Recep İvedik 2'de Barista/Kasiyer, Recep İvedik 3'te Zeynep rolleriyle tanınmıştır. Altın Portakal kazandığı Meryem sinema filminde Meryem, Deliha sinema filminde Havva karakterlerini canlandırmıştır. Başrollerini üstlendiği dizilerinden Leyla İle Mecnun dizisinde "Sedef - Leyla", Emir'in Yolu adlı dizisinde "Can", Beni Böyle Sev dizisinde de "Ayşem", Seviyor Sevmiyor dizisinde "Deniz Aslan" ve Kara Yazı dizisinde Yaren karakterleriyle televizyon izleyicilerinin kalbinde oldukça önemli bir yer edinmiş, en sevilen kadın oyunculardan biri haline gelmiştir. Başrolünü üstlendiği Adı Zehra dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir.



ZEYNEP ÇAMCI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Adı Zehra / Zehra-Hande / 2018

Kara Yazı / Yaren / 2017

Seviyor Sevmiyor / Deniz / 2016-2017

Canımın İçi / 2012

Beni Böyle Sev / Ayşem / 2012

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu / 2011

Leyla ile Mecnun / Sedef / 2011

Gece Gündüz / Aslı / 2008

ZEYNEP ÇAMCI'NIN OYNADIĞI FİLMLER

Deliha / Meryem / 2014

Meryem / 2013

Recep İvedik 3 / Zeynep / 2010

Güneşin Karanlığı (Kısa Film) / 2009

Recep İvedik 2 / 2008

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