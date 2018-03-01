HT Magazin'de yer alan habere göre, söz ve bestesi Soner Arıca’ya ait olan şarkının klibi için ikili Roma’da kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Gökhan Özdemir’in üstlendiği çekimler üç gün sürdü.

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