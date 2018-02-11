Sağlık hizmetinin vazgeçilmez ve kritik aktörlerinden olan hemşireler, tedavi ve bakım hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirdikleri fikirlerle de dikkati çekiyor. Bu kapsamda Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşireler, anne ve bebeklerin hayatını kolaylaştıracak aletler geliştiriyor. Sağlık alanında farklı ve yeni fikirlerle yaklaşık 5 yılda 250 ürün geliştiren hemşireler, buluşlarının 30’u için de patent almayı başardı. Şu anda 20 ürünün daha patent sürecinin tamamlanmasını bekleyen mucit hemşireler, geliştirdikleri ürünlerin sağlık hizmetinde kullanılması ve dünyaya da tanıtılması için destek bekliyor.

30’UNA PATENT, 20’Sİ YOLDA

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; hemşirelerin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı Yeliz Doğan Merih, “Hasta bakım kalitesini artırmak, bakım maliyetlerini azaltmak, hastalarımızın gerçekten etkin ürünlerle hizmet almaları açısından yeni ve farklı ürünler geliştirmek istedik. Hayata geçirilen 250 tıbbi buluştan 30’una patent aldık. Ayrıca bu buluşlardan da 20’sinin patent süreci devam ediyor. Bu ürünler belgelerini aldıktan sonra hayata geçmek için hazır hale gelecek. Onun için çaba harcıyoruz. Hemşireleri desteklemek, rol model olmak, fırsatları kullanmaları için destek olmak önemli. Türkiye çapında ihtiyacı olan çok hemşiremiz var. Bu kapsamda da 2016’da derneğimizi kurduk. Burada hem yarışmamıza hem de sempozyumumuza Türkiye genelinden birçok hemşire başvurdu. Sadece geçen sene Türkiye genelinden 300 başvuru oldu” dedi.

CİDDİ BİR İHTİYACI KARŞILIYOR

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve inovatif Hemşirelik Derneği Başkanı yeliz Doğan Merih, hemşirelerin buluşlarını hayata geçirmek için uğraştıklarını dile getirerek, “Hemşirelerin bu anlamda desteğe ihtiyacı var. Hemşireler 7 gün 24 saat hastayla yan yana ve bire bir temas içerisinde. Bakımda, tedavide neye ihtiyaç var, çok iyi analiz edebiliyoruz. Hemşirelerin tamamı kendi alanlarıyla ilgili gördükleri sorunları çözmeye yönelik ürün geliştiriyor. Dolayısıyla dünyada olmayan ürünler. Türkiye’de bu anlamda aslında çok ciddi bir ihtiyacı karşılamış durumdayız. Bu ürünler hayata geçerse öncelikle ülkemizdeki sağlık bakım kalitesini artırmak adına çok önemli bir adım atılacak. Biz hemşireler olarak taşın altına elimizi koymak istedik. Gerçekten mesleki anlamda önemli şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama gerçekten seri üretim için desteğe ihtiyacımız var” dedi.

PORTFÖY GENİŞ

Hemşirelerin geliştirdiği cihazlardan bazıları şöyle:

* Yenidoğan yoğun bakımlarda kan değişim cihazı, nefes öğreten yatak

* Hastaların doğru ilaç kullanması için ilaç navigatörleri

* Giyilebilir askı sistemleri

* Yaralanmaları önleme amaçlı korumalı cerrahi iğne

* Bakım arabaları

* Kontrollü ilaç kalemleri

* Çocuk hastalar için nefes sayar solunum maskesi

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