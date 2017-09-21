Zeynep Kankonde: Daha fazla saklayamadım

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi 'Yeni Gelin'de 'Ayşe karakterine can veren oyuncu Zeynep Kankonde bir süredir Instagram hesabından takipçilerini hem güldürmeye hem de şaşırtmaya devam ediyor. Kankonde bu kez de paylaşımıyla sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla "yıktı."