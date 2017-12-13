Düğün fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Zeynep Kırşan fotoğrafa şu notu düştü: "Daha nice senelere yol arkadaşım... Karşıma çıktığın, aklıma düştüğün, kalbime değdiğin güne şükür... İyi ki varsın. Günümüz kutlu olsun"



Alp Kırşan ise eşiyle paylaştığı fotoğrafa, "Nice birlikte sağlıklı mutlu yıllara aşkım, sen benim en kıymetlim, en büyük desteğim, arkamdaki koca dağımsın, Allah varlığını eksik etmesin, seni çok seviyorum canım" notunu düştü.



alp kırşan

Zeynep Kırşan