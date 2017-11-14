Zeynep nine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misafiri olacak

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Boyalıca Mahallesi’nde tek başına yaşayan Zeynep Tuna’yı ziyaret etti. Sargın, yaşlı kadına Cumhurbaşkanlığının davetiyesini iletti. Zeynep Tuna , bu haber karşısında sevinç göz yaşlarını tutamadı.

İHA'nın haberine göre; Zeynep Tuna, “Allah sizlerden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Bizim halimizi hatırımızı soruyorsunuz. Beyim öldü. Yaşlı olmasına rağmen cumhurbaşkanımızın her mitingine gitti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a her zaman dua ederdi.Görüşmeye ömrü yetmedi” dedi.

Öte yandan yine Boyalıca Mahallesi’nden 75 yaşında ki Halil Alp de yine Cumhurbaşkanlığı tarafından Ankara’ya davet edilenler arasında. Alp, Sargın ile görüşmesinde, çok mutlu olduğunu, kendisi için adeta bir hayalin gerçekleştiğini söyledi.

Zeynep nine

Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Genel Merkezi