Cadde'nin haberine göre, zarafetiyle dikkatleri üzerine çeken Zeynep Demirel, alışveriş merkezinde yeni sezon ürünleri inceledikten sonra bir kafede dostlarıyla bir araya geldi.



Demirel, restoran çıkışı, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen minik yavrusu Yeda hakkında yöneltilen soruyu, "Öncelikle Allah herkese böyle bir duygu nasip etsin. Ben bu duyguyu ikinci kez yaşadım, tarifi olmayan bir duygu" cevabını verdi.

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