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Evde doğum yapmayı istememin nedenlerinden biri hastane ortamlarını sevmemem. İkincisi ise doğumun çok doğal bir şey olduğunu düşünmem... Epidural almak istemediğim için, ağrıyı azaltacak en etkili yöntemi araştırdım ve bunun suda doğum olduğunu buldum.