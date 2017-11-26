Zeytin ağacından kayalıklara düşen vatandaş 4 saatte kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre; oğlu Murat Türkmen ile birlikte sahip oldukları ormanlık alandaki zeytinleri toplamaya giden 74 yaşındaki Nazir Türkmen, zeytinlere ulaşmak için çıktığı ağacın dalının kırılmasıyla yaklaşık 2 metreden kayalıklara düşerek yaralandı. Oğlu Murat Türkmen kendi çabalarıyla babasını kayalıklardan aşağıya indirmeye çalıştı. Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı oğlu başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Dalaman ve Fethiye UMKE ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler yaralı Türkmen'i bölgeye iple kurtarma istasyonu kurdu. Sedyeye alınan Türkmen, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat taşınarak sarp ve kayalıklardan aşağıya indirildi. Burada bekletilen ambulansa alınan Türkmen, Dalaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kalça kısmının kırık olduğu belirtilen Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Türkmen'in oğlu Murat Türkmen yaptığı açıklamada, babasının zeytin toplarken dalın kırılması nedeniyle düştüğünü söyledi. Babasının kayalık zemine düştükten sonra yuvarlandığını söyleyen Türkmen, "Ekiplere çok teşekkür ederim. Onlar olmasa aşağıya indiremezdim" dedi.

UMKE görevlisi Hüseyin Pınar ise, "Fethiye ve Dalaman ekipleriyle ortaklaşa düzenlediği operasyonda hastaya 1,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştık" derken, hastayı sedyeye sabitleyip istasyon yardımıyla kurtardıklarını, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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