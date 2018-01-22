Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. gün. TSK'nın dün başlattığı kara harekatı devam ediyor. Askeri kaynaklardan gelen haberlere göre şu ana kadar 11 köy teröristlerden temizlendi. Askeri birlikler Afrin'de 8 kilometre içeri girdi. AA'nın aktardığına göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi.

AA YEREL KAYNAKLARA DAYANDIRDI: PKK, DEAŞ'LI TUTUKLULARI SERBEST BIRAKTI

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, terör örgütü PYD/PKK Afrin'deki DEAŞ'lı tutukluları ÖSO ve TSK'ya karşı savaşmaları karşılığında serbest bıraktı.

TSK AZEZ CEPHESİNİ AÇTI

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den de operasyon başlattı.

AFRİN'DEN SON HABERLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor.

ÖSO BİRLİKLERİ HASSA'DAN SINIRI GEÇTİ

Habertürk TV'de yer alan habere göre, ÖSO birlikleri Hassa'dan sınırı geçti.

ÖSO'YA TOP ATIŞLARI İLE DESTEK VERİLİYOR

AA'nın aktardığına göre, Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor.





Zeytin Dalı'ndan son kareler



















































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ'DAN KİLİS'TE AÇIKLAMALAR

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kilis'te açıklamalarda bulundu:

Rabbimiz ordumumuz muzaffer kılsın, yavrularımızı muhafaza buyursun. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın kuvvetli iradesi ile Türkiye gerekeni yapıyor. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlarda hem anlayış hem destek bekliyoruz. Bu salonda bütün parti temsilcileri, MHP, Saadet Partisi, CHP, AK Parti, esnaf ve ticaret odası başkanımız, muhtarlar derneği başkanımız konuştular.

Kilis halkı Kurtuluş Savaşı'nda hangi duygulara sahipse bugün aynı duygulara sahiptir. Özgürlüğü, devletin bekası söz konusu olduğunda topyekün hareket eden bir Kilis halkı ile karşılaştık. Ben bunun için Kilis halkına hususi şükranlarımı takdim ediyorum. Kilis kendisine layık olanı yapıyor.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

TERÖRİSTLERİN MÜHİMMAT VE SİLAH DEPOLARI TSK TARAFINDAN TAM İSABETLE BÖYLE VURULDU

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