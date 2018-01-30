Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu yaralanan piyade uzman çavuş Barış Aslan, memleketi Adıyaman'a getirildi.

AA'nın haberine göre, Aslan'ı, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı beraberinde, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ile ziyaret etti.

Vali Kalkancı, ziyaret sırasında bayrağa sarılı olan Kur'an-ı Kerim'i gazi Barış Aslan'a verdi. Daha sonra Vali Kalkancı, gazi Aslan'ın alçıda olan ayağına imza attı.

Vali Kalkancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Afrin operasyonunun başlatıldığını ve orada oluşturulmak istenen terör koridorunu önlemek adına devletin süratle müdahale ettiğini söyledi.

Barış Aslan'ın da ilk operasyona katılanlardan olduğunu belirten Kalkancı, şunları kaydetti:

"Onlar bu vatanın kahraman evlatları. Özellikle Adıyaman'ın iftihar meselesi. Bildiğiniz üzere Adıyaman, harekat başladığında Sayın Cumhurbaşkanımızın da hitabında bahsettiği gibi devletimizin bekası için yapılan bu harekata ilk gönüllü askere gitmek için müracaat edilen il olmuştur. Bütün Adıyamanlılar devletiyle her konuda beraber olduğunu, her türlü göreve hazır olduğunu ifade eden vilayet olmuştur. Bu yüzden Adıyaman valisi olmaktan, Adıyaman'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gazimiz Barış Aslan ve ailesine geçmiş olsun."



"İYİLEŞİP ARKADAŞLARIMIN YANINA DÖNMEK İSTİYORUM, ONLARI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Gazi Barış Aslan ise cumartesi günü harekat bölgesinde çatışma çıktığını ve teröristlerin korkup geri kaçtığını söyledi.

Daha sonra atılan bir roket ile 9 arkadaşının yaralandığını 2 askerin de şehit düştüğünü anlatan Aslan, "Çabucak iyileşip arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum. Onları yalnız bırakmak istemiyorum. Bizde bu vatan sevgisi olduğu sürece bizi kimse korkutamaz." diye konuştu.





ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALİ GÜMÜŞ İLE OLAN ANISINI ANLATTI

Şehit düşen Uzman Çavuş Ali Gümüş ile iddiaya girdiklerini dile getiren Aslan, "Ali Galatasaraylıydı, ben de Beşiktaşlıyım. O kendi takımının şampiyon olacağını, ben de kendi takımımın şampiyon olacağını söyleyip formasına iddialaştık. O günleri göremeden arkadaşım orada şehit düştü. Vatan sağ olsun."



"120 TORUNUM VAR HEPSİNİ ORAYA GÖNDERMEYE HAZIRIM"

Gazi Barış Aslan'ın babaannesi 105 yaşındaki Naile Aslan'da, "120 torunum var, hepsini oraya göndermeye hazırım. Allah oradaki askerlerin, evlatlarımın yardımcısı olsun." dedi.

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