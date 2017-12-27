Zeytin tarlasındaki kız kavgası kanlı bitti

Olay, İznik ilçesi Mezbahane yolu Karataş mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Koç, arkadaşı Eşref Coşkun ile birlikte buluşmak için sözleştiği kız arkadaşını beklerken, yanlarına 2 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişilerden biri, tabancasını çıkarıp, Koç'a tek el ateş etti.

DHA'nın haberine göre, Hüseyin Koç, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı, Eşref Coşkun´u da döven şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 35 dakika boyunca kalp masajı yaptıkları Hüseyin Koç'u Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hüseyin Koç, doktorların tüm çabasına karşın hayata döndürülemedi.

Eşref Coşkun'un ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan içerisinde 3 erkek ve 3 bayanın bulunduğu balköpüğü renkli panelvan minibüsün peşine düştü.

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