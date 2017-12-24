Zeytin ve zeytinyağında rekor ihracat beklentisi

Er yaptığı açıklamada, devlet destekleriyle ağaç varlığını hızla artıran Türkiye'nin yıllardan bu yana istenen zeytin ve zeytinyağı üretimine çok yaklaştığını, bu sezon zeytinyağında 280 bin ton, sofralık zeytinde ise 450 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti.
Yüksek üretimin nasıl pazarlanacağı konusundaki endişelerin sezonun ilk ayında ihracatta görülen yüzde 152'lik artışla yok olduğuna işaret eden Er, kilogram başına ihraç fiyatının da 3,6 dolardan 4 dolara çıktığını kaydetti.
Er, 2015-2016 sezonunda 143 bin tonluk zeytinyağı rekoltesinin yaklaşık 13 bin tonunu, 2016-2017 sezonunda ise 166 bin tonluk rekoltenin 45 bin tonunu ihraç ettiklerini ifade etti.
Bu sezon sektörün artık farklı bir kategoriye yerleştiğine dikkat çeken Er, "Bu yıl büyük bir hedefimiz var. Zeytinyağı ihracatında 100 bin ton, sofralık zeytinde de 80 bin ton ihracat istiyoruz. Zeytin ve zeytinyağı ihracatından 500 milyon dolarlık gelir elde etmek istiyoruz" diye konuştu.
Davut Er, ihracat pazarlarındaki hareketlilik sayesinde üretici fiyatlarının da dengede gittiğini, sızma zeytinyağının toptan fiyatında 15 liralık bir bandın korunduğunu da sözlerine ekledi.
"FİYAT DENGESİNDEN ÜRETİCİ MEMNUN"
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek de zeytinyağında yüksek beklenen rekolte sonucu fiyatların düşeceği endişesinin boşa çıktığını ifade etti.
Sezonun başladığı 1 Kasım'dan itibaren fiyatlarda bir düşüş olmadığına dikkati çeken Sürek, sızma yağda toptan fiyatın kaliteye göre 11 ila 15 lira arasında değiştiğini aktardı.
Bu dengenin ihracat kaynaklı olduğuna değinen Sürek, "Üreticiler bu durumdan çok memnun. Zeytinyağında fiyat istikrarı sürecek. Tariş olarak zeytinyağı alımımız devam ediyor. Bugüne kadara yaklaşık 2 bin ton zeytinyağı alımı yaptık. Sezonun tamamlanmasına 2,5 ay var. Günde ortalama 80 ton zeytinyağı giriyor Tariş'e. Hedefimiz 10 bin ton almak" diye konuştu.
İHRACAT HIZLI BAŞLADI
Ege İhracatçı Birlikleri'nin Türkiye geneli verilerine göre, zeytinyağı ihracatının başladığı kasım ayında Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152'lik artışla 21 milyon 460 bin dolarlık ihracata imza attı.
Geçen sezonun ilk ayında 2 bin 330 ton zeytinyağı satılırken rakam bu sezon 5 bin 307 tona ulaştı. İhracatta ilk sırayı ABD, İspanya İtalya aldı.
Sofralık zeytinde ise yüzde 25 artışla ihracat 20 milyon dolardan 25 milyon dolara çıktı.
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