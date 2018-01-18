İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan ve onlarca işyerinin bulunduğu Ambarlar Sitesi’nde 8 Ocak’ta tamamlanan olaylı yıkımdan tam 1 hafta sonra, önceki gün molozlar arasında bir ceset bulundu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, cesedin çok sayıda hırsızlıktan sabıkası olan 26 yaşındaki Fırat E.’ye ait olduğunu tespit etti.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis, Fırat E.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı Esenyurt’taki evlerinden bölgeye, yıkımdan 2 gün sonra sabah saatlerinde gittiğini belirledi. Böylece Fırat E.’nin yıkımdan sonra hayatını kaybettiği kesinlik kazanmış oldu. İlk incelemelerde vücudunda bıçak veya kurşun izine rastlanmayan Fırat E.’nin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporuyla kesinleşecek.

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