Murat Aydın... Herkes onu Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak tanıyor. Fakat başkan, kent yöneticiliğinin yanı sıra profesyonel olarak fotoğrafçılıkla da uğraşıyor.

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre 1980’de amatör olarak başladığı ve “Aktif dinlenme alanım” olarak nitelendirdiği fotoğrafçılık sanatında uzun yılları geride bıraktı. Aydın, 2011 yılında açtığı ilk kişisel sergisi “Yeryüzünden Portreler”in yanına, Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen “An’a Tanıklık” isimli ikinci sergisini de ekledi.

(Amber Kalesi, Hindistan - 2012)

‘EĞİTİM ALMADIM’

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiyi başkanla gezdik ve fotoğraf tutkusunu konuştuk...

(Hurgada, Mısır - 2008)

Fotoğrafçılığa üniversitede başlayan Aydın, makineyi eline ilk alışını anlattı: “Basit bir makineyle arkadaşlarımı çekiyordum. Gün geçtikçe tutkum arttı. Yeni bir makine alıp büyük ustaları incelemeye ve okumaya başladım. O gün bu gündür ‘Gördüklerimden yarına ne bırakabilirim?’ diyerek deklanşöre basıyorum. Fotoğrafçılığı 15 saatlik iş temposu arasında aktif dinlenme aracı olarak kullanıyorum. Belediye başkanlığım sürecinde can simidi oldu benim için.”

(Agra, Hindistan - 2012)

Fotoğrafçılığın dünyayı tanımak, kültürleri tanımak, farklılıkların farkına varmak, önemli anları tespit etmek ve insanlığa hizmet etmek noktasında kendisine çok şey kattığını vurgulayan Başkan Aydın, “Bu konuda bir eğitim almadım ama kendimi ustaları takip ederek geliştirdim. Fikir ve tavsiye aldım. Enstantane, diyafram değerlerine kadar işi bilenlerden öğrendim. Magnum fotoğrafçılarından çok etkileniyorum. Türkiye’de favorim Ara Güler” dedi. 27 Şubat Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek serginin katalog satışından elde edilecek gelirin tamamı, Türk Kızılayı’na bağışlanacak.

FATA TEYZE

Başkan Aydın, sergideki favori fotoğrafını şöyle yorumladı: “2006’da Bosna’da bir evin penceresinde yaşlı bir teyze gördüm. Son 2 armudunu bize verdi. O anda fotoğrafı çektim. Daha sonra Fata isimli bu teyzeyi kaybettik ama hatırası bizde kaldı.”

(Söğüt, Bilecik - 2010)

YENİ SERGİ

Son 10 yıldır yaşayan dünya dinleri, mabetleri, sembolleri ve inananları üzerine çalıştığını belirten Aydın, “İleride bu konuda ayrıca bir sergi açmayı düşünüyorum. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nden de teklif geldi. Ritüeller temalı çalışmalarımı yakında sergileyeceğim” dedi.

(Kudüs, Filistin - 2007)

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