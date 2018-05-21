Zeytinburnu Belediyesi, 3 hafta önce başlattığı ZEYBİS projesi ile bisikletli ulaşımı hayata geçirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre belediye tarafından oluşturulan 41 noktadaki bisikletleri Zeytinburnu Kart’ı olan vatandaşların ücretsiz kullanabildiği projeye, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve tüm belediye personeli de katıldı.

20 gündür Zeytinburnu sokaklarını makam aracıyla değil bisikletle dolaşan Aydın, her gün 10 kilometre mesafe kat ederek 20 günde yaklaşık 200 kilometre yol aldı.

Proje üzerine yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirten Başkan Aydın, “Zeytinburnu’ndaki trafik akış hızı saatte 20-30 kilometre.

Yasaya göre trafik hızı belirli bir limitin altına düştüğünde bisikletler yolu araçlarla ortak kullanabiliyor. Biz de bu durumdan yola çıkarak Zeytinburnu’nda bisiklet projesini başlattık.

O günden bu yana ben ve belediye personeli arkadaşlarım ulaşım aracı olarak bisikleti kullanıyoruz” dedi.

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