Zeytinburnu'nda açık havuz ve 1+1 kararı

Zeytinburnu Belediye Meclisi İmar Komisyonu'nun yaptığı toplantıda imar uygulamalarıyla ilgili bazı plan notu değişiklikleri yapıldı.
Buna göre; emsal hesabına göre yapılacak bütün uygulamalarda açık havuz yapılamayacak ve 1+1 tipi konut sayısı, toplam bağımsız konut sayısının yüzde 15’ini geçemeyecek. Terklerden sonra parsel alanı 10 bin metrekare ve daha büyük parsellerde yapılması zorunlu olan mescit, bloklardan bağımsız, ayrık olarak yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Gelen şikayetlere göre açık havuzların yılda 3 ay gibi kısa bir kullanım süresi bulunmaktadır. Açık havuzlar, bu kısa süreli kullanım yerine yeşil alan olarak değerlendirilebilecek bir yer kapladığı için bu hususta değişikliğe gidilmiştir" denildi.
Komisyonda alınan kararda, "Terklerden sonra parsel alanı 10 bin metrekare ve daha büyük parsellerde yapılması zorunlu olan mescit, bloklardan bağımsız ayrık olarak yapılacak olup, yönetmelikte belirlenen taban alanı hesabı ve bloklar arası yapı yaklaşma mesafelerine tabi değildi. Emsal hesabına göre yapılacak bütün uygulamalarda açık havuz yapılamaz ve 1+1 tipi konut sayısı, toplam bağımsız konut sayısının yüzde 15’ini geçemez” ifade edildi.
Zeytinburnu Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise alınan kararlarla ilgili şu açıklama yapıldı:
KARAR KABUL EDİLEMEZ
DHA’ya konuşan İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu ise, “Bugün tartışmaya açık üç karar alındı. Açık havuzlar yasaklandı, 10 bin metrekarenin üzerindeki yerleşimlerde bağımsız mescit yapılması zorunlu hâle getirildi ve 1+1’ler kısıtlandı. Bu kararlar alınırken bize, Zeytinburnu halkına sorulmadı. Bizim yaşam alanlarımızda, bizim yaşam biçimimizi planlamaya çalışıyorlar” diye konuştu.
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