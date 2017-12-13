Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi 75/2 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan atölyenin kapısını açarak içeri girdi. Yangına müdahale ederek kısa sürede söndüren ekipler, daha sonra duman tahliyesi yaptı. Yangında atölyedeki makineler ve tekstil malzemeleri zarar gördü.

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